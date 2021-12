Corbo: “Fazio al Napoli? Faceva giocare bene Manolas, ma bisogna capire…”

Il giornalista del quotidiano Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “La piazza napoletana è rimasta piuttosto delusa alla notizia inerente il possibile approdo in Campania di Federico Fazio? Dispiace dirlo, ma i tifosi credono di sapere tutto in base alla notorietà del nome lanciato. Se Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti pensano che Fazio sia all’altezza del Napoli si assumeranno la responsabilità. Io credo che prima di esprimere un giudizio su Federico Fazio occorra capire come sta il calciatore, sarebbe un acquisto a scatola chiusa. Alla Roma ha fatto molto bene. Io ricordo che faceva giocare meglio Kostas Manolas perché quel Fazio aveva caratteristiche alla Albiol”.

Infine sulla Coppa America e l’emergenza Covid: “Non si può parlare di campionato falsato. Sono problemi che hanno purtroppo tante squadre di Serie A”.