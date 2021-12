Particolare curiosità per la Nazionale cinese, il ministero dello Sport ha vietato i tatuaggi ai calciatori e ha chiesto a chi li ha di “toglierli”, in un momento in cui il potere comunista intende porre fine a tendenze ritenute volgari. La Cina ha cercato in questi mesi di riprendere il controllo della sua gioventù e di imporre valori, in opposizione a una decadenza morale che verrebbe dall’estero.