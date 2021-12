Calciomercato – Ok il difensore centrale, necessario quanto prima, ma il Napoli è attento anche al mercato in uscita. “Si guarda anche al settore uscite. Perché serve assolutamente un rinforzo dopo che l’altra settimana è partito Manolas, ma potrebbero aprirsi ulteriori spazi in entrata se dovesse realizzarsi la cessione di Ghoulam che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno”.

Fonte: tuttomercatoweb.com