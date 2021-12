Barcellona, vero e proprio focolaio: i contagiati sono ormai 10

Vero e proprio focolaio Covid nel club catalano del Barcellona. Dopo le comunicazioni dei giorni scorsi, in merito alla situazione del gruppo, oggi la società ha riferito di tre nuovi contagi tra i suoi giocatori. Si tratta di Dest, Coutinho e Abde. I loro nomi si sommano a quelli dei giorni scorsi: Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Balde, Dembelé, Umtiti e Gavi. Il totale dei positivi, in squadra, arriva così a 10.

[MEDICAL UPDATE]

Sergiño Dest, Coutinho and Ez Abde positive for COVID-19.

The players are in good health and self-isolating at home.

The Club has reported the cases to the relevant authorities. pic.twitter.com/pQVqwkykjT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2021