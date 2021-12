Altro che freno, il cambio di vita per Lorenzo potrebbe essere uno stimolo!

Il Toronto ha offerto a Lorenzo 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, a cominciare da luglio 2022, e al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit – casa, auto e voli -, Insigne andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare. E dunque al suo stipendio in scadenza. Considerando che il 4 giugno compirà 31 anni, e soprattutto che oltre a un grande talento è fisicamente integro e nel pieno della maturità, le perplessità nascono inevitabili: a prescindere dal club azzurro e da un rapporto che allo stato sembra compromesso, rinuncerebbe presto al calcio che conta, alle coppe europee, ai grandi incontri e scontri con chi di questo sport scrive quotidianamente storie da copertina. Sì: la Mls è un pianeta parallelo, è soccer. Senza contare il cambio di vita radicale che, però, potrebbe rappresentare un incentivo e uno stimolo: scelte personalissime, familiari e dunque insindacabili.

Fonte: F. Mandarini (CdS)