Zeman, allenatore: “Se Insigne andasse in Canada, sarebbe una perdita”

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto su La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Offerta irrinunciabile per Insigne? Non so, non posso consigliare. Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità. Ma non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione. Per me lui rimane sempre napoletano, il discorso è che oggi il calcio è diventato un business anche per i giocatori. Ma a me dispiacerebbe perché come ragazzo lo conosco. Da sempre lui vive per Napoli. Da piccolo sognava quella maglia, è cresciuto nel vivaio, poi è diventato capitano. Se andasse in Canada, sarebbe una grande perdita per tutto il calcio italiano”.