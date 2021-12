Vanni Sartini (Coach MLS): “Insigne farà impazzire la comunità italiana”

Edin Dzeko aveva chiesto Los Angeles o Miami, prima di andare all’Inter. Insigne troverà una squadra ricca. «È una delle due-tre che possono spendere – conferma Vanni Sartini, coach rivelazione della Mls a Vancouver, dove i tifosi lo adorano – I proprietari del Toronto hanno anche i Raptors di basket e la squadra di hockey. Hanno preso come allenatore Bob Bradley, icona del calcio Usa, che pratica un 4-3-3 con le ali che si allargano e si accentrano per andare nell’uno contro uno, penso che Insigne si troverà alla grande. Ora Toronto è favorito per il titolo. Lui farà impazzire la comunità italiana, e non solo».

Fonte: CdS