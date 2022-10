UFFICIALE – Si tornerà al 50% negli stadi e disposizione a scacchiera. Dal 10 Gennaio il super green pass

In numeri alti dei contagi, in piena pandemia, quasi 100 mila casi nella giornata di oggi, ha spinto in serata al Governo di Mario Draghi a dare una sterzata, compreso lo sport. Per quanto riguarda gli stadi si tornerà alla disposizione a scacchiera e al 50%, mentre per gli impianti al chiuso al 35%. Dal 10 Gennaio il Super green pass per gli sportivi, dopo i diversi casi di Covid che hanno riguardato le squadre professionistiche. Infine ci sarà l’obbligo vaccinale per gli atleti sportivi, sia all’aperto che al chiuso.

Fonte: gazzetta.it