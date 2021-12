UFFICIALE – Casi di positività nel Torino e nello Spezia

Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale.

Lo Spezia Calcio comunica che, i tamponi effettuati dai tesserati del Club in previsione del rientro in gruppo dalla sosta natalizia, hanno evidenziato la positivita del calciatore Victor Kovalenko e di un membro dello staff tecnico.

Il Club, in accordo con l’ASL spezzina, ha così deciso di annullare la seduta odierna e far effettuare a tutto il gruppo squadra un ciclo di tamponi, in modo da avere una situazione chiara e il più sicura possibile in occasione della ripresa dei lavori, inizialmente prevista per oggi, e posticipata a domani.

Fonti: torinofc.it; acspezia.com