SERIE B FEMMINILE – Maddalena Porcarelli al Brescia

Il mercato invernale porta al Brescia femminile Maddalena Porcarelli. La trequartista polivalente di 21 anni (ne compirà 22 il prossimo 6 marzo) proviene dal Napoli. In carriera ha anche vestito le maglie di Jesina, Riviera di Romagna e Cesena. «Ho scelto il Brescia, perché ho subito sentito grande fiducia e questo mi ha fatto capire che non poteva che essere questa la mia scelta, e che sarebbe stata quella giusta. Arrivo per dare il mio contributo, per dare tutta me stessa e so che posso fare bene. Esperienza? Sì ce l’ho, non lo nego, però sono una a cui piace far parlare i fatti, il campo, più che quello che è stato una volta. Aiutare le mie nuove compagne per

raggiungere i nostri obiettivi». A proposito di obiettivi: «Sia personali che di squadra, ne parlerò a fine stagione se li raggiungiamo». Un pensiero per i tifosi: «A loro dico che mi impegnerò al massimo per meritare il loro sostegno e supporto, e spero di farli divertire».

Fonte: Ufficio stampa Brescia calcio femminile