Per il dopo-Manolas, si tenterà un altro affare dalla Premier come per Anguissa

Il Napoli prosegue nel suo casting per la difesa, obiettivo sostituire il partente Manolas, che è tornato all’Olympiacos. Ad oggi non è semplice, visto che fino ad ora i calciatori inseristi nella lista di Giuntoli, costano troppo. La Roma per Kumbulla chiede 20 milioni, tanto, lo stesso per Szalai del Fenerbache, perciò si cercherà di andare altrove. La sensazione è fare un’affare alla Anguissa, ovvero prestito con diritto di riscatto, perciò spunta un nome nuovo. Si tratta del difensore del Manchester United, ora all’Aston Villa Tuazebe. Nella squadra dei “villans” solo 9 presenze in Premier League e due nella Carabao Cup, quindi non nei piani del tecnico Gerrard. Sarà il nome adatto, o si cercherà altrove, senza dimenticare Casale dell’Hellas Verona.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport