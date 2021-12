Osimhen, prosegue il “braccio di ferro” Napoli-Nigeria, con tanto di ultimatum della federazione

Oggi Victor Osimhen compie 23 anni, però i prossimi saranno giorni decisivi per decidere il suo destino che è tra il Napoli e la Nigeria. Il club azzurro lo attenderà venerdì 31 Dicembre per il controllo, con la maschera in carbonio, dove si capirà se ci sarà il tanto atteso nulla osta per tornare a giocare. Ad oggi è difficile che questo possa avvenire in tempi brevi, visto che sono passati solo 37 giorni dal contrasto con Skriniar e a seguire l’intervento. Poi la palla passerà alla Nigeria che invece vorrebbe che il giocare si presenti entro il 3 Gennaio come ha detto ieri il responsabile della comunicazione della federazione Ademola Adejire: «Ci aspettiamo che Victor si unisca al resto del gruppo entro il 3 gennaio. Siamo fiduciosi che tutti i nostri giocatori capiscano il desiderio del paese di un quarto titolo continentale. È importante che tutti i nostri giocatori mostrino lo stesso impegno e l’ambizione mostrati da Osimhen». Rischia di essere un braccio di ferro tra le parti, ma con un vantaggio per la Nigeria che il ragazzo voglia giocare la Coppa d’Africa.

Fonte: F. Tarantino CdS