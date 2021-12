Obbligo di tampone per i “vacanzieri” del Napoli

Ospina, Mertens, Politano e Rrahmani sfrutteranno il corridoio turistico per fare ritorno da Dubai, mentre Zielinski, Lobotka e Elmas saranno di rientro rispettivamente da Polonia, Slovacchia e Macedonia. Malcuit e Marfella rientreranno dalla Francia. Per tutti loro è già obbligatorio un tampone di rientro verso l’Italia, ma il Napoli domattina effettuerà un ulteriore ciclo di controllo per tutto il gruppo previsto al centro sportivo. Solo nel pomeriggio, a risultati ottenuti, si tornerà in campo per il primo allenamento della seconda parte della stagione. Fonte: Il Mattino