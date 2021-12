Nessuna offerta ancora per la Salernitana, la richiesta scende a 15 milioni!

Un barlume di speranza in settantadue ore per la Salernitana e i suoi tifosi, oltre che dipendenti. Tre giorni per evitare di staccare la spina. I trustee si interfacciano quotidianamente con la Federcalcio e attendono le offerte giuste. È una questione in primis di garanzie, poi di prezzo. Il cavalluccio potrebbe anche essere ceduto per una cifra intorno ai 15 mln, di gran lunga inferiore a quella ipotizzata a luglio nelle perizie. Ne è passata di acqua sotto i ponti, l’attualità imporrà ai curatori Susanna Isgrò e Paolo Bertoli di rimodulare al ribasso la richiesta minima. Più scenderà il prezzo, meno sarà necessaria una dilazione ampia. Ai trustee basterà avere una pec di avvenuta accettazione di una delle offerte entro l’ultimo minuto del 2021 per recarsi con più calma, nei primi giorni del nuovo anno in via Allegri ed ottenere la prevista proroga di quarantacinque giorni che servirà per chiudere operazioni burocratiche e relativi pagamenti. È l’obiettivo numero uno, al momento.

Fonte: Mattino.it