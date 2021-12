MERCATO – Napoli-Tuanzebe, passi in avanti. Manca un passaggio per il sì

In mattina il Corriere dello Sport, aveva anticipato, tra i nomi per la difesa, anche quello di Alex Tuanzebe. Il difensore del Manchester United, quest’anno all’Aston Villa. La notizia di queste ultime ore è che si sono fatti passi in avanti. Accordo ad un passo, manca solo trovare l’intesa con i “reds”, per la cifra del riscatto. Nelle prossime 48 ore se ne saprà di più.

Fonte: Tmw