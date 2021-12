Matteo Lovato è virtualmente un giocatore del Cagliari. Il difensore dell’Atalanta, il cui trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione verrà formalizzato all’apertura della finestra di calciomercato il prossimo 3 gennaio. Intanto Lovato si trova già nel capoluogo sardo, dove domani si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto.

Il nulla osta del club nerazzurro gli consentirà di allenarsi fin da subito con la sua nuova squadra. Lovato, arrivato in estate dall’Hellas Verona, ha messo insieme 7 presenze nelle file dei bergamaschi, fra cui il secondo tempo a Old Trafford contro il Manchester United e le due da titolare consecutive in campionato con Udinese e Sampdoria. L’ultima apparizione è stata proprio alla Sardegna Arena lo scorso 6 novembre: 6 giorni più tardi, a Dublino, l’infortunio nell’Italia Under 21, la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra da cui il giocatore è ora guarito.

Ansa