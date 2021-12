Ci stanno pensando. Sia il Napoli che l’Atalanta. E sulle prima pagina di QS si legge: “Ora il Napoli vuole Muriel: la Dea ci pensa”. Il club azzurro sta per salutare capitan Insigne e i bergamaschi hanno appena preso Jeremie Boga, dal Sassuolo. L’arrivo dell’ ex neroverde potrebbe togliere ulteriormente spazio a Luis Muriel in nerazzurro e il colombiano potrebbe diventare un’occasione per i partenopei, anche se Gasperini lo giudica incedibile e la società orobica lo valuta 30 milioni di euro.