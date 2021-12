Lozano positivo al Covid, da domani Spalletti stilerà il borsino dei “disponibili”

Da domani il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, dove si preparerà la sfida contro la Juventus, del 6 Gennaio all’Allianz Stadium, ma per Spalletti non saranno giorni facili. Da ieri, oltre ai calciatori convocati per la Coppa d’Africa e ai casi di positività di Insigne e Fabian Ruiz, si aggiunge da ieri Hirving Lozano. Il messicano era regolarmente vaccinato, ma ieri è risultato positivo al tampone. Si aggiunge anche lo squalificato Mario Rui, perciò il quadro non è dei migliori. Il tecnico di Certaldo, stilerà il borsino dei disponibili, con l’aggiunta anche dei ragazzi della Primavera. Insomma per lo spareggio contro i bianconeri, non la miglior situazione, ma del resto sono gli inconvenienti della vita e bisognerà dare il 100% per conservare la zona Champions.

Fonte: F. Tarantino CdS