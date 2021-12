Juventus/Napoli e Covid: ormai sembra un binomio imprescindibile

Un anno e mezzo più tardi, Juventus/Napoli rischia ancora di fare rima con il covid. La partita è in programma a Torino il 6 gennaio e Spalletti sarà costretto a fare la conta. L’ultimo positivo, in ordine di tempo, è Hirving Lozano, come informato dal club ieri attraverso i canali ufficiali. Non ha sintomi ed è già in isolamento. Il protocollo messicano, però, si differenzia almeno in parte da quello italiano: il calciatore non è vincolato necessariamente ad un minimo di giorni di quarantena, ma deve isolarsi ora e poi ripetere il tampone verificando la negatività senza avere limiti di tempo. Una volta confermata la negatività, potrà fare ritorno in Italia e a Napoli. Più problematica appare invece la situazione legata a Fabian Ruiz: lo spagnolo dovrà attendere inizio gennaio per ripetere un tampone molecolare che, in caso di negatività, gli darà la possibilità di fare ritorno in Italia e agli allenamenti con i compagni di squadra. Intanto, proprio di questa mattina è la notizia che Insigne si sia negativizzato.

Il Mattino