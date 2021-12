Insigne, una scelta ragionata per il trasferimento di tutta la famiglia

In Canada, ovviamente, capitan Insigne non andrà da solo. Con lui la famiglia, la moglie Jenny e i due figli: Carmine e Christian. Perché quella di trasferirsi dall’altra parte del mondo è stata una decisione condivisa anche a casa. Non poteva essere solo una scelta di pancia, ma un qualcosa di ragionato. Anche perché il prossimo anno Lorenzo spera di far parte della spedizione italiana al Mondiale in Qatar e per questo ha avuto anche le rassicurazioni necessarie dal ct Mancini. Un posto per lui in Nazionale ci sarà sempre, anche qualora dovesse andare a giocare in Mls. Perché poi, nonostante le offerte non mancassero tra Italia ed Europa, Lorenzo ha scelto l’America per avere la certezza di non trovarsi mai il Napoli come avversario: quello sì che sarebbe un colpo troppo duro per il suo cuore.

Fonte: Il Mattino