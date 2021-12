Insigne non firmerà subito, ma ha la valigia ormai pronta

L’ultima offerta, quella arrivata nella mattinata di ieri, è diventata irresistibile per Insigne che a questo punto ha deciso di prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di un addio: 14 milioni di euro. Per una cifra del genere le riflessioni approfondite diventano quantomeno doverose. Innanzitutto il napoletano ha deciso di abbandonare l’idea di restare in azzurro. Il club non si è più fatto sentire e il tempo a disposizione è finito: anche qualora dovesse arrivare un’offerta last minute, lui non la prenderà in considerazione. Da capitano, infatti, avrebbe voluto essere corteggiato di più, avrebbe voluto sentirsi importante e non aspettare all’infinito una chiamata. Il Toronto ha saputo cogliere il momento giusto e assestare il colpo decisivo. Per la firma e l’accordo definitivo, poi, non c’è fretta. Lorenzo ha le intenzioni chiarissime: chiudere la stagione a Napoli, salutarsi nel migliore dei modi con la tifoseria che lo ha accolto (tra odi et amo) in questi anni e soltanto in estate preparare la valigia per Toronto.

Fonte: Il Mattino