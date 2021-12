Insigne, i tifosi del Napoli scatenati contro il Toronto: “Giù le mani dal capitano”

I tifosi del Napoli hanno preso d’assalto il profilo Instagram del Toronto Fc. Qualche giorno fa sul proprio account, il club ha pubblicato una foto per augurare Buon Natale ai propri sostenitori, ma più che le reazioni di quest’ultimi, la foto è stata inondata dai commenti dei tifosi partenopei che si dividono in due fazioni: chi vuole la permanenza di Insigne e chi preferisce che vada via. “Non permettetevi di prendere il capitano”, “Giù le mani dal capitano”, “Insigne è di Napoli”, questi sono solo alcuni dei commenti di quelli che non vogliono assolutamente rinunciare a Insigne. D’altra parte ci sono invece coloro che incitano il club al grande passo: “Prendetevelo già a gennaio Insigne”. L’ultima parola spetta al capitano del Napoli che deciderà se il suo futuro sarà ancora azzurro o a stelle e strisce.