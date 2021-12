Il Toronto aveva giocato d’anticipo: cercato Insigne già ad ottobre

Il Toronto ha agito con anticipo. Già ad ottobre ha bussato alla porta di Lorenzo Insigne con un progetto serio e ambizioso, mettendo sul tavolo cifre importanti, ma il capitano del Napoli era titubante. Nella testa di Lorenzo c’era solo ed unicamente il Napoli, con cui vincere qualcosa dopo il successo all’ Europeo. Ecco perché Lorenzo non ha detto subito sì al club di Mls. Voleva prendersi del tempo per riflettere, e soprattutto aspettare che da parte del Napoli arrivasse un segnale. Perché da parte sua il club azzurro è sempre stato al primo posto, ma dopo l’incontro al Maradona tra il suo agente Vincenzo Pisacane e il presidente De Laurentiis, non sono arrivati ulteriori segnali. Il contratto in scadenza a giungo 2022 avrebbe dovuto mettere fretta al Napoli, che invece non ha insistito, non ha bussato alla porta di Insigne né a quella del suo agente, mentre da Toronto non hanno mai smesso di crederci e di farsi sentire.

Fonte: Il Mattino