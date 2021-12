In casa Napoli non è un momento facile, tra infortuni e casi di positività, ultimo quello di Lozano ieri, ma nella giornata di oggi, in attesa dell’ufficialità, è risultato negativo al tampone Lorenzo Insigne. Il capitano era risultato positivo, dopo due tamponi, il 21 Dicembre, alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Da domani quindi Insigne tornerà ad allenarsi con il gruppo, in vista della sfida del 6 Gennaio contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Fonte: Salvatore Caiazza il Roma