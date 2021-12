Dopo la morte di Diego Armando Maradona non c’è stata più pace. Per nessuno. Il grande punto interrogativo legato all’eredità lasciata dal campionissimo argentino continua a tenere banco, anche adesso che è venuto a mancare suo fratello Hugo.

I RAPPORTI CON HUGO

Ovviamente a tenere banco è anche la questione dell’eredità alla quale, però, non è stato mai ammesso proprio Hugo, fratello di Maradona. Tutto il patrimonio di Diego, infatti, spetta legalmente ai 5 figli riconosciuti: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior e Diego Fernando. A loro, però, si potrebbero aggiungere altri due figli che sono in attesa degli accertamenti di paternità: Magalì Gil ed Eugenia Laprovittola. Come se non bastasse, poi, ci sarebbe anche un terzo ragazzo che sta aspettando di fare la richiesta di paternità ma deve essere prima disconosciuto dal suo padre attuale. Ecco perché lo stesso Hugo Maradona non è mai entrato a far parte dell’asse ereditario, salvo che non spuntino poi dei legati particolari che Diego potrebbe avergli lasciato.

