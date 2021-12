Gazzetta – A gennaio sarà inaugurato un canale telematico per spiegare gli episodi arbitrali

L’AIA cerca di essere sempre più trasparente e vicina alla gente, ed è forse anche per questo che, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, a metà gennaio sarà inaugurato un canale telematico per spiegare gli espisodi più discussi del campionato. “Un canale tematico, web o tv si vedrà, con video e trasmissioni a cadenze ancora da stabilire per spiegare gli episodi più discussi e il regolamento. Così da frenare le polemiche bollenti che spesso infiammano il campionato. La svolta degli arbitri in video potrebbe avvenire già a metà gennaio. Il canale sarà della Federcalcio e permetterà all’AIA di creare uno spazio per aprirsi finalmente al confronto e all’esterno. Una “mossa” di avvicinamento e trasparenza”.

