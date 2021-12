Dallo zio canadese 10 milioni di $, casa,auto e voli. Ecco la nuova stagione di Lorenzo

Lo zio d’America. Anzi, canadese: il Toronto, sì, il club che ha cominciato a corteggiare Insigne in autunno e che ora, in pieno inverno, ha confezionato un pacchetto natalizio pieno di notizie importanti. Mercoledì 22 dicembre, dicevamo, il club ha recapitato una nuova e a questo punto definitiva offerta: 10 milioni di dollari (lordi) a stagione come base fissa per i prossimi 5 anni a partire da giugno 2022, più una serie di bonus e i benefit (casa, auto, voli). Lorenzo, positivo al Covid dal 21 dicembre ma per fortuna asintomatico (oggi negativo), ovviamente ha cominciato a mettere sulla bilancia i pro e i contro con maggiore attenzione: da un lato la sua voglia di Napoli, e comunque di grande calcio italiano o europeo, e dall’altro la possibilità di una nuova vita da intraprendere a 31 anni e con uno stipendio ritenuto più adeguato alle sue aspirazioni: guadagnerebbe molto più dei 3,5 milioni a stagione offerti da De Laurentiis per i prossimi quattro anni al netto della base fissa, di quella variabile e della durata. Fonte: CdS