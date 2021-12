Covid – Barcellona, altri 3 casi; positivo anche il tecnico dell’ Arsenal

Il Covid, purtroppo, ha ripreso a “marciare” in modo veloce. In Europa si è nel pieno della cosiddetta quarta ondata e il mondo del calcio non ne è escluso. In Italia diverse positività nei gruppi squadra, ma il problema come logico non riguarda la sola Serie A. In Liga, dopo Lenglet, Dani Alves e Jordi Alba, in casa Barcellona continuano ad emergere nuovi casi. Il club catalano ha comunicato le positività di Dembele, Umtiti e Gavi, tutti e tre in buona salute e costretti all’isolamento domiciliare. In Premier positivo l’allenatore dell’Arsenal, Arteta: non sarà in panchina sabato nella sfida col Manchester City

Fonte: SkySport