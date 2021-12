Corbo, giornalista: “Spalletti dovrebbe spiegare questa discontinuità”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, ecco le sue parole: “Si rischia la zona Champions League? Si esagerava parlando di Scudetto a settembre e si esagera ora. C’è ancora mezzo campionato da giocare. Spalletti dovrebbe spiegare il perché di questa discontinuità. Il Napoli nell’anno solare è la terza squadra per cumulo di punti dopo Inter e Atalanta, così anche per i gol segnati. Ci sono state delle cadute sia nello scorso campionato che in questo inizio di stagione con defaillance che hanno minato. Bisogna comprendere perché c’è questa discontinuità. Spalletti diventa stucchevole e irritante quando fa pura filosofia dopo la partita, prendendo distanza dal dramma dei tifosi che vivono e soffrono per il Napoli. Prendere giocatori non africani? Giocatori come Koulibaly e Osimhen me li terrei stretti e ne andrei a cercare anche altri. Top e flop 2021? Napoli-Verona, più della partita, mi ha sconcertato nel dopopartita. Per tutto il girone di ritorno Gattuso e De Laurentiis si sono cordialmente odiati. Poi però i due si sono mandati messaggini dolciastri. Ma qualcuno ha il diritto di sapere cosa sia successo in quella partita. Nessuno ce l’ha ancora spiegato”.