C’è tutta la Nigeria che soffia alle spalle di Osimhen

Victor Osimhen venerdì deve sottoporsi alla visita medica e alla tac di controllo, valutazioni che dovrebbero dire un po’ di più sulle sue condizioni. E magari cominciare a pensare ad un ritorno in campo, per nulla scontato. Oggi il giocatore è a Lagos, a festeggiare il suo ventitreesimo compleanno. Ma lo aspetta con trepidazione anche la sua Nigeria, che lo ha convocato per l’imminente Coppa d’Africa. «Ci aspettiamo che Victor Osimhen si unisca al resto della squadra almeno entro il 3 gennaio» ha detto ieri alla BBC Sport Africa il responsabile della comunicazione della Nigeria, Ademola Olajire. «Non è necessario reagire a ogni notizia dei media sulla disponibilità o sulla potenziale indisponibilità dei nostri giocatori per il torneo». Un modo per stoppare le voci che vengono da Napoli su un mancato via libera al bomber delle Aquile. «Siamo fiduciosi che i nostri giocatori, incluso Osimhen, capiscano il desiderio del paese di un quarto titolo continentale. È importante che tutti i nostri giocatori mostrino lo stesso impegno e l’ambizione mostrati da Osimhen». Che in effetti, nei giorni scorsi, prima ancora di rientrare a Castel Volturno per iniziare gli allenamenti, aveva espresso su Instagram la voglia di partecipare alla manifestazione continentale.

