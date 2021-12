CdS – Donadoni uno dei primi ad andare in MLS. La passione dei tifosi americani cominciata 25 anni fa

Molto probabilmente Lorenzo Insigne entrerà a far parte di quei giocatori che hanno lasciato l’Italia per andare a giocare nella lega americana, prima di lui 25 anni fa fece la stessa scelta Roberto Donandoni. “Un autogol al Giants Stadium e fu subito amore, o maledizione. La passione dei tifosi americani della Mls per gli italiani cominciò venticinque anni fa con una partita dei Metrostars di New York, la seconda nella storia del club e la prima davanti alla propria gente. I primi furono Roberto Donadoni e Nicola Caricola. Era il ’96, 46.000 tifosi. La sfida con i New England sembrava destinata a un pallido zero a zero, quando l’ex difensore di Bari, Juventus, Genoa e Torino, firmò un gol opera d’arte, solo nella porta sbagliata. Sulla respinta del portiere, Caricola aveva alzato il pallone a cucchiaio, depositandolo in porta, alle spalle del compagno.

A dirla tutta, un mezzo autogol lo aveva segnato al debutto, contro i Los Angeles Galaxy, e un altro l’avrebbe fatto contro i Colorado Springs. Così in Usa nacque la “Curse of Caricola”, la maledizione. Ma per i tifosi il giocatore italiano divenne l’idolo. Nessuno mise in dubbio le qualità tecniche di un italiano approdato in una tribù di mangiatori di popcorn. Arrivarono Giuseppe Galderisi e Walter Zenga, poi, dieci anni dopo, Antonio Nocerino a Orlando, Vito Mannone ai Minnesota, Carlo Cudicini ai Los Angeles Galaxy”.

Fonte CdS