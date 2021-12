CALCIO FEMMINILE – A. Martin: “Onorata di aver vestito la maglia della Lazio”

L’avventura alla Lazio Women dell’attaccante Adriana Martin è finita, dopo il girone d’andata, dove in questi anni, tra gol e assist e reso felici i tifosi dei biancocelesti. Sui suoi profili social le parole della punta spagnola: “Ciao gente laziale. Dopo un anno e mezzo è il momento di dire addio. È stato un onore indossare questa maglia ogni allenamento e ogni partita, e anche portare con orgoglio la fascia di capitano. Ringrazio a la società, alle compagne a ogni staff tecnico e anche a i tifosi che formano la famiglia laziale. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra e porterò con me tanti ricordi incredibili. Faccio un grosso in bocca al lupo e vi auguro il meglio. Forza Lazio sempre”.

La Redazione