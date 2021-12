BASKET – Da oggi in vendita i biglietti per Gevi Napoli-Fortitudo

In attesa del secondo giro di tamponi in casa Gevi Napoli basket, dove ieri sono risultati negativi, da oggi alle ore 16,00 sono in vendita i biglietti per la sfida interna contro la Fortitudo. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Domenica, dalle 15 sarà aperta la biglietteria del PalaBarbuto, lato Scandone. Per chi entrerà al Palabarbuto, dovrà indossare la mascherina FFP2 ed avere il Super green pass. Intanto il club azzurro ufficializza l’accordo con lo sponsor che si occupa di tour operator Fruit Village Viaggi.

Fonte: ilmattino.it