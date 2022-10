Barbano: “Quando un calciatore come Insigne divorzia nel modo che sta per accadere, il primo sconfitto è il club”

Nessuno può impedire a un atleta professionista di dirigere la sua carriera verso gli obiettivi che ritiene più soddisfacenti. Ma se una «bandiera», nel cuore della sua maturità calcistica, punta a una prospettiva di mero arricchimento, c’è qualcosa che non funziona. Perché Insigne non è uno qualunque, ma uno di quei giocatori capaci di rappresentare l’identità e la cifra estetica di una squadra. Di più, è il personaggio simbolo di una napoletanità sportiva che, dopo Maradona, non ha più conosciuto il successo. La sua partenza chiude un decennio di aspettative bruciate sull’ultimo miglio, che la sua classe tuttavia ha contribuito a fare crescere nella piazza. Rinunciare a lui significa reinventare il Napoli. Che questo accada nel mezzo di un campionato in cui gli azzurri hanno ancora chance di giocarsi il titolo non è circostanza che incoraggi. Se Insigne firmerà con il Toronto, concluderà la stagione a Napoli, ma è difficile pensare che abbia le motivazioni per affrontare al meglio la volata scudetto.

In questa vicenda non ci sono vincitori. Quando un calciatore come Insigne divorzia nel modo che sta per accadere, il primo sconfitto è il club. Perché si rende visibile che la fedeltà ai colori sociali non vale nulla, e che il patto fiduciario tra società e atleti è inesistente anche per un campione che ha segnato un’epoca. È un danno morale, ma anche commerciale. Perché l’attaccamento alla maglia è un valore nell’impresa calcistica. È vero che è finito il tempo dei Rivera, degli Antognoni e perfino dei Totti, ma il divorzio di un trentenne all’apice della carriera, che non lascia per la Juve, per il Barça o per il Real, ma per andare a giocare a Toronto, è una figuraccia per il Napoli. A. Barbano (Cds)