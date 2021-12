V. Morabito, agente: “Le rose vanno prima sfoltite e poi reintegrate”

A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Morabito, agente: “Siamo di nuovo alle prese con queste pandemie che si presentano a cicli, non abbiamo alcuna certezza. Tante partite del campionato inglese vengono rinviate. Si stava riprendendo la giusta via, ora è arrivata questa nuova mazzata. Napoli ha necessità, la Juventus pure, anche la Roma. Però i soldi non ci sono. Quindi devi fare le cose in base a quanto tu puoi disporre. Le rose vanno prima sfoltite e poi reintegrate. Il Napoli a ottobre e novembre aveva in mente delle situazioni di mercato, poi cambiano le dinamiche.”