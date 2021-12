Morabito, agente: “E’ in scadenza a giugno, piace a Giuntoli ed allo scout”

A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Morabito, agente: “I giocatori bravi alla fine si tengono. Qualcosa c’è in Olanda, un giocatore del Vitesse in scadenza a giugno che so che piace molto anche allo scouting del Napoli, può avere costi minori rispetto a Bremer. Parliamo di Danilho Doekhi, cresciuto nell’Ajax, ha 24 anni ed è titolare. Piace al Napoli come ad altri club italiani. Possono arrivare giovani senza costi esorbitanti o scambi. Se ci vai a gennaio intorno ai 2 milioni te lo si può dare, questa è la terza stagione che fa al Vitesse. Peraltro il mercato olandese è molto seguito da Giuntoli, che ha l’esperienza giusta per trovare i calciatori.

Fonte: Radio Marte