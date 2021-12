Stefano Braghin (d.s. Juventus Women): “Obiettivi? Vincere tutto quello che è possibile”

Il 2021 della Juventus Women, ha regalato, il quarto scudetto di fila, in più i quarti di finale della Women Champions e il primato dell’attuale campionato di serie A femminile. Il d.s. del club bianconero Stefano Braghin fa un bilancio del vecchio anno in vista del 2022. “Al di là dei valori individuali delle calciatrici e del grosso apporto dello staff tecnico credo sia la vittoria della squadra. C’è un team molto unito dentro e fuori dal campo. L’equilibrio che hanno trovato le anime che compongono le Juventus Women e andato oltre ogni valore tecnico perché c’è una forza e un’energia che ha permesso di fare più di quello che si poteva pensare. I risultati che stiamo raccogliendo sono frutto del lavoro di quattro anni e mezzo e di tutte le persone che sono state per un giorno, un mese, tre o quattro anni. Montemurro? E’ una persona molto semplice e di grandissime competenza e conoscenza del calcio internazionale e del calcio in generale. Ma soprattutto conoscenza delle persone che sono quelle che compongono la squadra che allena. Abbiamo sempre pensato di costruire una squadra equilibrata, partendo dai valori umani. Io ho sempre pensato di scegliere una calciatrice magari un po’ meno brava ma con forti valori umani che poi sono quelli che condivide col gruppo. Le calciatrici forti ma con pochi valori sono quelle che magari possono far vincere le partite ma le persone di valore vincono i campionati. La barriera emotiva tra il pubblico e lo sportivo è una barriera che quanto più è sottile tanto più si crea un’osmosi. Così si vince tutti insieme, quando ci sono loro le ragazze hanno una spinta. Si crea un qualcosa che fa fare una corsa più, una parata in più. Le ragazze sono state brave ad alimentarlo e i tifosi sono stati bravi in un momento così complesso a non disperdere il loro calore. Se siamo qui è merito sia di chi siede in tribuna sia di chi gioca le gare. Ci aspettiamo [dal 2022] quello che bisogna aspettarsi quando si è la Juventus: vincere tutto il possibile o perlomeno fare il massimo per arrivare agli obiettivi”.

Fonte: juventusnews24.com