Il 21 Dicembre la punta e capitano della Lazio Ciro Immobile era risultato positivo al Covid 19 ed aveva saltato la trasferta contro il Venezia. Oggi ha svolto il tampone e l’attaccante della Nazionale azzurra ed è risultato negativo. Questo significa che il 30 svolgerà la seduta di allenamento con la squadra per prepararsi al meglio per l’anno nuovo, anche se non aveva smesso di allenarsi in questi giorni a casa.

Fonte: lalaziosiamonoi.it