Serie A, sei club rischiano di avere il mercato bloccato. Ecco chi sono e perchè

Tra qualche giorno si aprirà il mercato calcistico invernale che durerà per tutto il mese di gennaio, dando la possibilità alle società di rinforzarsi ed investire. Ma stando a quanto scrive oggi Il Fatto Quotidiano, sei club di Serie A non sarebbero in regola per affrontarlo. “Da un documento interno visionato dal Fatto, risulta che all’ultimo monitoraggio ci sono ben 6 squadre che non hanno un indice di liquidità positivo e quindi si ritroveranno col mercato bloccato: si tratta di Lazio, Empoli, Bologna, Sassuolo, Genoa, Cagliari. Quasi una su tre non è in regola. Il dato viene dall’ultimo Consiglio federale in cui il presidente Gravina ha comunicato i risultati dei controlli, in segno di trasparenza”.

C’è però la possibilità di rientrare, “Il blocco comunque può essere revocato se i proprietari versano l’aumento di capitale per rialzare l’indice (pare che un paio di club lo abbiano già fatto). Altrimenti, niente acquisti di gennaio”.

Fonte IlNapolista