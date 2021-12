In attesa di conoscere il futuro di Valentina Giacinti, seguito da squadre estere, l’A.c. Milan sta per piazzare il primo acquisto della sessione invernale. Manca davvero poco per l’acquisto dalla Fiorentina da parte di Martina Piemonte. L’attaccante classe ’97 giocherebbe al fianco di Thomas e di Giacinti, ammesso che quest’ultima resti in maglia rossonera.

Fonte: milanews24.com