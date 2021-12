Schira: “Il Napoli sta ragionando sulla chance giusta”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista.

“Mercato? Le squadre faranno qualcosa con idee e invenzioni, sulla falsa riga di Anguissa al Napoli o Tomori al Milan. Bisogna trovare delle occasioni ma alla fine tutti hanno bisogno. Sarri vorrebbe un vice Immobile e un terzino sinistro, la Juve sotto sotto cerca un attaccante o un centrocampista, Milan e Napoli hanno necessità numeriche di prendere un difensore, la Fiorentina non si fermerà a Ikoné ma cerca un vice Vlahovic. Mourinho ha chiesto 3 rinforzi alla Roma, poi le piccole per salvarsi dovranno fare una rivoluzione. Napoli? Sta cercando l’incastro giusto. L’idea è quella di fare un prestito con diritto di riscatto, quindi non spendere soldi per il cartellino. In questo momento sta ragionando sulla chance giusta senza farsi prendere dalla fretta. Ovviamente prima prende il difensore e meglio è. Napoli e Milan stanno facendo un mercato parallelo, non mi sorprenderei se dovessero incrociare le armi anche sul mercato. E’ difficile anche perché il mercato non offre molto. Se si lavora bene, con calma, il mercato inglese ha tanti giocatori in uscita che possono poi fare la differenza in Italia. Insigne? Non è così vicino al Toronto ma quella è l’unica società che ha messo un’offerta sul tavolo. Ci sono stati tanti sondaggi ma poi offerte vere e concrete non ce ne sono a parte il Toronto. Insigne va per i 31, andare in MLS è un po’ un cimitero degli elefanti. Non mi sembra sia una step di crescita di carriera. Poi una scelta economica ci può stare, l’hanno fatta tanti prima di lui. Il difensore del Napoli sarà italiano? Gatti e Viti sono due ragazzi giovani, non penso che risolveranno i problemi o diano un salto di qualità adesso. Lo stesso Luperto sta facendo bene ma era propedeutico per lui giocare con continuità. Credo che il profilo giusto sia più verso l’estero”.

Fonte: RadioMarte