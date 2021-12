Russo, giornalista: “Quando la firma Insigne-Toronto? Se ne parla a Luglio”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Claudio Russo, giornalista di CalcioNapoli24, ecco le sue parole: “ Quando firmerà con il Toronto? La domanda da porci è perché un calciatore così importante come Insigne non riceve altre offerte da altri club europei. Lorenzo Insigne per le cifre di cui si parla sarebbe il giocatore il più pagato del campionato Americano anche più del Chicharito e in MLS il calciatore napoletano sarebbe anche “designato” ma visto che ci sono anche già altri 3 designati nel Toronto si deve aspettare che si liberano loro quindi al momento è da escludere per la squadra americana un colpo come Insigne o Suarez. La stagione 2022 inizia il 26 Febbraio in MLS, adesso non si sa bene quando possa essere registrato Insigne, molto probabilmente se ne parlerà a Luglio, escludo che farà lo stesso percorso di Marek Hamsik.”