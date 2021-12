R. Auriemma, giornalista: “Era in buona salute, è scomparso per un arresto cardiato”

A Radio Marte Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Purtroppo devo dare una tragica notizia. E’ morto Hugo Maradona, il fratello di Diego. Era in buona salute, purtroppo è scomparso per un arresto cardiaco. L’hanno trovato nella sua casa di Bacoli. Condoglianze alla famiglia Maradona per un’altra tragica perdita.