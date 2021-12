Per il dopo Manolas si guarda anche in casa Empoli ed Hellas Verona

In casa Napoli è tempo di calciomercato, soprattutto per il ruolo di difensore centrale, vista la partenza di Kostas Manolas, avvenuta a metà dicembre all’Olympiacos. Visto che le piste che portano a Kumbulla alla Roma, richiesta di 20 milioni e Szalai del Fenerbache, sono difficili da poter effettuare, visto i costo delle operazioni si guarda anche in Italia. Ad esempio ad Empoli dove gioca Sebastiano Luperto, dove il classe ’96 è di proprietà del club azzurro, ma non sarà semplice riportarlo già a Gennaio. Piace anche il giovane Viti ragazzo di diciannove anni, mentre dall’Hellas Verona gioca il ventitreenne Casale, dove si sta mettendo in evidenza con buone prestazioni.

Fonte: F. Mandarini CdS