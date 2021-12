Osimhen, venerdì il responso, ma la convocazione resta un giallo

Osimhen è in Nigeria. Rientrerà al massimo venerdì mattina per la visita con il professor Gianpaolo Tartaro ed il dottor Raffaele Canonico. La voglia dell’ attaccante di tornare in campo è evidente, ma non dipende da lui. Qui deciderà il parere medico, il referto della Tac, senza misteri. L’unica cosa strana, il vero giallo è la convocazione da domani per la Nazionale nigeriana. Venerdì si saprà se Osimhen è pronto a rientrare: qualora lo fosse, il Napoli potrebbe anche sperare di avere Osimhen per la gara con la Juventus del prossimo 6 gennaio, ma sarebbe “burocraticamente” e legalmente complesso. Il punto è un altro: mancano, seguendo le indicazioni dei regolamenti Fifa, i margini per far sì che Osimhen possa giocare una gara con il proprio club durante il periodo di ritiro della nazionale nigeriana (che inizia domani) per una competizione ufficiale.