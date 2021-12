Napoli, anche Mertens in vacanza: tre giorni a Dubai prima del rientro

Dopo aver passato il Natale in palestra ad allenarsi, anche per Dries Mertens è giunto il momento di qualche ora di relax. Per l’attaccante belga del Napoli, puntata veloce a Dubai, dove già sono di stanza in questi giorni altri tre compagni di squadra: David Ospina con Matteo Politano e Amir Rrahmani.

È stata la compagna Kat a pubblicare sui social le foto dei due (anzi dei quattro, a Dubai ci sono anche la sorella Lyn e il compagno) nel deserto.

Per Mertens, però, la vacanza sarà mini: il Napoli, infatti, attende tutti gli azzurri al Konami Center il prossimo 30 dicembre, quando la squadra a disposizione di Spalletti riprenderà gli allenamenti in vista della sfida alla Juventus dell’epifania. Fonte: Il Mattino