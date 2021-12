Morabito, agente: “Verrebbe pagato bene, ma calcisticamente è un peccato”

A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Morabito, agente: “Elmas? Giuntoli fu criticato all’inizio. Lo stesso Anguissa, preso in prestito dal Fulham e con un diritto di riscatto onorevole, è un colpo. Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato, sono professionisti che lavorano per trovare occasioni. Insigne in MLS? Se sceglie la vil pecunia ovviamente andrà in MLS dove sarà pagato bene. Calcisticamente però sarebbe un peccato, anche perché non penso che l’offerta di De Laurentiis sia roba da poco. Sono meccaniche che vanno capite“.