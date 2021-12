Jacomuzzi: “Sarr? Varrebbe la pena fare uno sforzo per lui”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo.

“Sarr? Varrebbe la pena fare uno sforzo per lui. È un giocatore di affidamento, adesso non gioca ma guardando la rosa del Chelsea si può capire la difficoltà nel trovare spazio in quella squadra perché sono tanti. Il problema nasce se si individua il giocatore e poi non va bene quando rientrano tutti, magari si può creare qualche discussione all’interno dello spogliatoio. Sarr ha grandi qualità e quantità e anche una grande quotazione. Preferibilmente lui vuole giocare se va via dal Chelsea, quindi bisogna pensare anche a quando rientreranno gli altri calciatori. Coppa d’Africa? La Federcalcio deve unirsi con le altre federazioni e puntare i piedi sottolineando che c’è una pandemia in atto. È una situazione assurda”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte