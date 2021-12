Il Roma – Insigne, è già addio al Napoli. Il Toronto fa sul serio e rilancia

Lorenzo Insigne è il nodo da sciogliere nei prossimi giorni, rinnovo sì-no. Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano Il Roma, pare che il capitano del Napoli non abbia più dubbi, il trasferimento in Canada sarebbe già deciso. Tra l’altro, come si legge, ieri alle 17 italiane si è spinto a offrire un contratto da 9.5 milioni al fantasista azzurro per cinque stagioni, numeri da capogiro persino per gli standard europei. Per il giornale campano, scelta praticamente fatta, con Insigne che resterà a Napoli fino a giugno sperando di non essere fischiato ma sostenuto dalla propria gente.

