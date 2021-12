Il premio Maradona all’attaccante del Bayern, Lewandowski

Robert Lewandowski è il vincitore del riconoscimento intitolato a Diego Armando Maradona nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai. Il polacco del Bayern Monaco è stato premiato da Stefano Ceci, ex manager e grande amico del Pibe de Oro, per essere stato l’attaccante più prolifico del 2021: “Senza i miei compagni e i miei allenatori sarebbe impossibile segnare così tanto. Lo dedico a loro ed è per questo che sono stato il miglior goalscorer dell’anno. Farò del mio meglio per esserlo ancora, è un grande piacere“.

da corrieredellosport.it